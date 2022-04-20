Москва, , 05:11 — REGNUM Высказывание президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте с запретом на использование этого символа в стране подверг резкой критике председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 19 апреля в своём телеграм-канале.

Георгиевская лента torange.biz

Сенатор призвал главу Молдавии быть осторожнее в своих формулировках и помнить о незавидной участи противников георгиевской ленты.

Как пояснил Пушков, прежде, чем заявлять о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», Санду следует вспомнить о том, что в этом ведре оказалось уже множество врагов георгиевской ленты.

Пушков посоветовал молдавскому лидеру аккуратнее высказываться в адрес России и её символов, учитывая, что Кишинёву предстоит платить за российский газ.

Напомним, президент Молдавии Санду подписала закон, запрещающий использование в стране георгиевской ленты. При этом глава Молдавии пояснила, что данный запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы, а место подобных символов «в мусорном ведре истории». Для жителей Молдавии за использование георгиевской ленты предусмотрен штраф.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что президент Молдавии Санду сама в ближайшем будущем окажется «в мусорном ведре истории», как и киевские власти, по стопам которых она решила пойти.

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