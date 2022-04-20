Пекин, , 05:10 — REGNUM Банк сельскохозяйственного развития Китая, занимающийся поддержкой сельскохозяйственной политики страны, заявил, что к концу марта он выдал более 1 трлн юаней ($156,5 млрд) кредитов на цели охраны водных ресурсов, сообщает агентство Синьхуа.

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Эта цифра основана на среднегодовом темпе роста в 16% с точкой отсчета 15 лет назад, сообщил банк, добавив, что по состоянию на конец прошлого месяца непогашенные кредиты составляли 528,3 млрд юаней. Банк, в частности, к настоящему времени предоставил 87 проектов по охране водных ресурсов национального уровня с кредитной поддержкой на сумму 71,1 млрд юаней.

Заглядывая в будущее, банк заявил, что продолжит оптимизировать свои кредитные продукты и схемы кредитования, а также максимально увеличит свою роль в качестве банка, проводящего политику в области охраны водных ресурсов.