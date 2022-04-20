Магадан, 20 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В Магадане продолжается замена изношенных лифтов в многоэтажных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Pixabay.com Лифт

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В этом году в пяти домах установят семь новых лифтов. Старые демонтируют, а на их место установят новое оборудование: кабины, двери, рельсы, по которым движется лифт, и прочее.

Новые лифты будут значительно комфортнее, они оснащены звуковым оповещением, крупными удобными кнопками и зеркалами. В современном механизме несколько устройств безопасности: одно остановит кабину, если кто-то проник в шахту, а другое – предотвратит падение.

Отмечается, что в 2021 году также заменили семь лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях Архангельской области планируют заменить импортные лифты на отечественные.