Новосибирск, , 05:09 — REGNUM Казаки Новосибирской области смогут обучаться в ДОСААФФе, заключать договоры о привлечении к несению госслужбы, участвовать в информационно-агитационных акциях и других мероприятиях. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников.

Казачество Vsko.ru

По словам министра региональной политики Игоря Яковлева, изменения в распоряжение новосибирского правительства «Об утверждении плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы на территории Новосибирской области» подготовлены с учетом рекомендаций совета при президенте России по делам казачества.

Содержание плана дополнено, исходя из задач государственной политики. Это позволит увеличить количество мероприятий плана с 80 до 102, а число их участников с 15 до 18 тысяч человек.