Новосибирск, 20 апреля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Казаки Новосибирской области смогут обучаться в ДОСААФе, заключать договоры о привлечении к несению госслужбы, участвовать в информационно-агитационных акциях и других мероприятиях. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников.

Vsko.ru Казачество

По словам министра региональной политики Игоря Яковлева, изменения в распоряжение новосибирского правительства «Об утверждении плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы на территории Новосибирской области» подготовлены с учетом рекомендаций совета при президенте России по делам казачества.

Содержание плана дополнено исходя из задач государственной политики. Это позволит увеличить количество мероприятий плана с 80 до 102, а число их участников с 15 до 18 тысяч человек.