Пекин, 20 апреля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Непогашенные средства Китая в иностранной валюте в юанях выросли по сравнению с предыдущим месяцем в конце марта, показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

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По данным Народного банка Китая, на конец прошлого месяца объем средств составил около 21,3 трлн юаней (около $3,33 трлн), что на 23,2 млрд юаней больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поскольку китайский юань не является свободно конвертируемым по счету движения капитала, центральный банк должен покупать иностранную валюту, генерируемую положительным сальдо торгового баланса и иностранными инвестициями в страну, добавляя средства на денежный рынок. Такие фонды являются жизненно важным показателем трансграничных потоков иностранного капитала и внутренней ликвидности в юанях.

Валютные активы Китая на конец марта составили $3,188 трлн, что на $25,8 млрд или на 0,8%, меньше, чем на конец февраля, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая.