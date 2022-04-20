Анадырь, 20 апреля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Анадыре осуждён местный житель, который в соцсети опубликовал видеоролик с текстовым комментарием, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Чукотке.

Uriston.com Штраф

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В отношении 38-летнего мужчины составлен протокол — предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах оштрафован ещё один горожанин, которого уличили в дискредитации Вооружённых сил России.