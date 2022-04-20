Пекин, 20 апреля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Центральные власти Китая выпустили ряд руководящих принципов по борьбе с мошенничеством, связанным с телекоммуникациями и Интернетом, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай активизирует усилия по борьбе со всей преступной цепочкой мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, а также укрепит международное сотрудничество в поисках и выдаче скрывающихся от правосудия лиц, причастных к этим преступлениям, говорится в документе, совместно опубликованном генеральными канцеляриями Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР.

Власти приложат все усилия, чтобы вернуть деньги, полученные мошенническими схемами, жертвам. Технология должна использоваться против вебсайтов, приложений и систем коротких сообщений, используемых мошенническими группами, а также для того, чтобы правоохранительные органы могли более точно идентифицировать потенциальных жертв.

Согласно документу, будут разработаны информационные кампании, чтобы лучше вооружить общественность для выявления схем мошенничества.

Власти также ужесточат надзор за финансовыми учреждениями, чтобы выявлять и пресекать новые каналы отмывания денег мошеннических группировок. Лица, причастные к мошенничеству в сфере телекоммуникаций или Интернета, будут занесены в черный список национальной системой социального кредитования.