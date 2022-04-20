Якутск, , 04:56 — REGNUM В Якутии 19 апреля выявили 126 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 24 человека (19%) нуждались в госпитализации, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

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Более трети инфицированных — жители Якутска. Выздоровели в регионе за сутки 259 человек.

Тяжёлое течение заболевания зафиксировано у невакцинированных граждан. Всего в стационарах находится более 17% от числа тех, кто заболел COVID-19 и ещё не выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, приуроченный к празднованию Дня Победы акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» в Якутске в этом году будут проходить без соблюдения антиковидных ограничений.