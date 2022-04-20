Тбилиси, 20 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Экс-начальник Объдинённого штаба вооружённых сил Грузии времён президентства Михаила Саакашвили генерал Гиги Каландадзе инструктирует украинских военных, сообщает 19 апреля express. co. uk. Об этом журналистам сказал бывший советник НАТО Гвитиан Принс.

Танк, раскрашенный в цвета украинского флага. Киев

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«Бригадный генерал Георгий Каландадзе… Он является одним из сотрудников Генерального штаба Украины. В начале войны его не было на Украине, потому что он находился в немецкой тюрьме из-за ложных обвинений пророссийского грузинского режима. Позорно, что немецкое правительство все еще держало генерала под стражей до 24 февраля. Храбрый немецкий прокурор смог освободить его, отдать ему его паспорт и сказать ему: «возвращайся и веди свою армию». Каландадзе вернулся на поле боя. Он грузин по национальности, сейчас гражданин Украины и выпускник Школы рейнджеров и воздушно-десантных войск США», — сказал Принс.

Напомним, что в декабре прошлого года Каландадзе был арестован в Германии по запросу грузинских правоохранительных органов, которые требовали его выдачи. На родине Каландадзе обвиняли в похищении человека и пытках.