Сеул, , 04:51 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 111 319 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них всего 17 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже пять дней подряд в Южной Корее выявляют не более 120 тыс. инфицированных ежесуточно. Эксперты предполагают, что волна пандемии, связанная с распространением штамма «Омикрон» идет на спад.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 583 220. Также за минувшие сутки в стране скончались 166 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 21 520 человек.