Спасск-Дальний, Приморский край, 20 апреля 2022, 04:49 — REGNUM В Спасске-Дальнем в Приморье утром 20 апреля рухнул мост на улице Мельничная через реку Кулешовка.
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Мэр города Олег Митрофанов прибыл на место происшествия и записал в своём телеграм-канале видео с разъяснением ситуации.
Глава рассказал, что в срочном порядке организуют объезд, устанавливают знаки, и будут думать о восстановлении моста.
О пострадавших не упоминается.
Подписчики сообщают Митрофанову:
«Там рядом на Автоколонну мост тоже скоро рухнет».
Отметим, в Приморье ежегодно рушатся по несколько мостов в год — местные жители называют этот процесс «мостопадом». Так, 19 апреля на автомобильной дороге «Владивосток — Находка — порт Восточный» произошло частичное разрушение моста через реку Суходол — прокуратура начала проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в американском городе Питтсбург обрушился мост.