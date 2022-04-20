Биробиджан, 20 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. В Еврейской АО клещи укусили уже двоих людей, один из них — ребёнок. Жителей региона призывают прививаться от вирусного клещевого энцефалита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

John Tann Клещ

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Территория всех муниципалитетов ЕАО объявлена эпидемичной по клещевому энцефалиту. Среди рекомендаций также осмотры животных и одежды, использование средств, отпугивающих клещей.

«Соблюдайте правила доставки клещей в лабораторию: для того чтобы сохранить клеща, его следует поместить в стеклянный флакон (например, пенициллиновый) и положить внутрь ватку, смоченную водой. Флакон закупорить крышкой и хранить при температуре +4 С (в холодильнике). Клеща следует доставить в лабораторию не позднее 2-х суток. При наличии антигена вируса клещевого энцефалита по результатам экспресс-исследования клеща — рекомендовано ввести противоклещевой иммуноглобулин не позднее 4 дней после присасывания клеща. Иммуноглобулино-профилактика проводится в медицинских организациях (в т. ч. в травмпунктах), в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области этой весной с укусами клещей в медучреждения обратились уже 15 человек. Одного из них укусил заражённый боррелиозом клещ.