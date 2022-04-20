Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Добиться ухудшения взаимоотношений между президентом России Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на фоне военной операции на Украине планирует американский лидер Джозеф Байден. Об этом 19 апреля сообщает британский журнал Economist.

Николас Мадуро и Владимир Путин Kremlin.ru

По мнению автора статьи, США постараются восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступает в силу 22 апреля, за счёт поставок венесуэльской нефти. Для этого Белому дому придётся пересмотреть действующий в настоящее время запрет на импорт нефти из Венесуэлы.

Однако если Вашингтон попытается добиться разлада в отношениях между Москвой и Каракасом, то не только по экономическим, но и по политическим причинам. Как отмечается в статье, лидер США Байден попытается «вбить клин» в отношения России и Венесуэлы, которую Москва считает одним из ближайших союзников. При этом журналист отмечает, что Мадуро сделает затруднительным реализацию такой идеи для Вашингтона и если сделка будет заключена, то Мадуро постарается сделать её максимально выгодной для своей страны.