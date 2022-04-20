Вашингтон, 20 апреля 2022, 04:37 — REGNUM Добиться ухудшения взаимоотношений между президентом России Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на фоне военной операции на Украине планирует американский лидер Джозеф Байден. Об этом 19 апреля сообщает британский журнал Economist.
По мнению автора статьи, США постараются восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступает в силу 22 апреля, за счёт поставок венесуэльской нефти. Для этого Белому дому придётся пересмотреть действующий в настоящее время запрет на импорт нефти из Венесуэлы.
Однако если Вашингтон попытается добиться разлада в отношениях между Москвой и Каракасом, то не только по экономическим, но и по политическим причинам. Как отмечается в статье, лидер США Байден попытается «вбить клин» в отношения России и Венесуэлы, которую Москва считает одним из ближайших союзников. При этом журналист отмечает, что Мадуро сделает затруднительным реализацию такой идеи для Вашингтона и если сделка будет заключена, то Мадуро постарается сделать её максимально выгодной для своей страны.