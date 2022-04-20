Благовещенск, 20 апреля, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В правительстве Амурской области обсудили планы по созданию двух объектов, которые, как ожидается, станут «изюминкой» Благовещенска. Речь идёт о музее российско-китайской дружбы и интерактивном парке динозавров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

JerzyGorecki Динозавр

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В 2022 году намерены создать дизайн-проекты этих объектов, в 2023 году — уже начать их строительство. Экспозицию музея российско-китайской дружбы будут разрабатывать с помощью экспертов по международным вопросам и согласуют с министерство иностранных дел РФ. Концепцию парка динозавром помогут создать специалисты московского Дарвиновского музея. Заниматься этими вопросами поручено двум рабочим группам.

«На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная — это же для детей все делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как все это будет функционировать в холода», — отметил губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока и сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявлял ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.