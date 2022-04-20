Новосибирск, , 04:28 — REGNUM В Новосибирске приступить к испытаниям новой станции метро «Спортивная» планируется в сентябре. На сегодняшний день строительство выполнено на три четверти, сообщили в мэрии.

Вариант оформления станции «Спортивная» — стальной МУП «УЗС ПТС»

«Строительство станции выполнено на 75%, проблем с финансированием нет, с поставкой материалов тоже, – прокомментировал глава города Анатолий Локоть. — Важно завершить работы и сдать станцию в срок. По этому объекту будут судить, сможем ли мы справиться с дальнейшим развитием метрополитена, от этого будет зависеть в том числе финансовая поддержка федерального центра».

По его данным, сейчас на станции «ведутся работы по внутренней отделке, а на следующей неделе будет завершена отделка гранитом входной группы № 1. Также рабочие начали укладку кровли над входом № 1 и устройство фасадов. Окончание строительных и отделочных работ планируется завершить в конце лета, в сентябре приступят к испытаниям объекта перед сдачей в эксплуатацию.