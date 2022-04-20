Анадырь, , 04:42 — REGNUM На Чукотке продолжается строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота. Работы начались в 2011 году в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». В эксплуатацию введено более 175 км дорожного полотна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Vladimir Varfolomeev

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В 2022 году планируется вести в эксплуатацию мост через реку Мильгувеем. Также намечено строительство трёх новых участков дороги общей протяженностью 40,2 км.

«Территория пролегания трассы изрезана руслами рек и ручьёв, большая часть участков дороги проходит через крупные водотоки. Для организации переправ через водные преграды проектом строительства предусмотрено обустройство мостов. В 2021 году завершено строительство двух мостовых переходов через реки Малый Чаун и Пучевеем», – пояснили специалисты.

Создание эффективной дорожно-транспортной сети на Чукотке позволит улучшить условия северного завоза, а также экономически развивать регион за счёт вовлечения в эксплуатацию крупных месторождений полезных ископаемых на Западной Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах начались работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется отремонтировать более 4,7 тыс. объектов дорожной сети, площадь укладки верхних слоёв покрытия в 2022 году составит более 105 млн кв. метров.