Токио, , 04:21 — REGNUM Восемь российских дипломатов могут уехать из Японии в районе полудня 20 апреля, передает японский телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, сотрудники российской дипмиссии улетят из аэропорта Ханэда на самолете.

«Согласно информированному источнику, эти восемь человек, предположительно, занимались сбором информации, среди них были сотрудники среднего звена», — утверждает телеканал.

Напомним, 8 апреля Япония объявила о высылке нескольких российских дипломатов. В японском правительстве утверждали, что на принятие этого решение повлияло проведение Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.