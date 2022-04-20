Токио, 20 апреля 2022, 04:21 — REGNUM Восемь российских дипломатов могут уехать из Японии в районе полудня 20 апреля, передает японский телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.
По его данным, сотрудники российской дипмиссии улетят из аэропорта Ханэда на самолете.
«Согласно информированному источнику, эти восемь человек, предположительно, занимались сбором информации, среди них были сотрудники среднего звена», — утверждает телеканал.
Напомним, 8 апреля Япония объявила о высылке нескольких российских дипломатов. В японском правительстве утверждали, что на принятие этого решение повлияло проведение Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.