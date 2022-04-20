Токио, 20 апреля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Восемь российских дипломатов могут уехать из Японии в районе полудня 20 апреля, передает японский телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

По его данным, сотрудники российской дипмиссии улетят из аэропорта Ханэда на самолете.

«Согласно информированному источнику, эти восемь человек, предположительно, занимались сбором информации, среди них были сотрудники среднего звена», — утверждает телеканал.

Напомним, 8 апреля Япония объявила о высылке нескольких российских дипломатов. В японском правительстве утверждали, что на принятие этого решения повлияло проведение Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.