Москва, , 09:15 — REGNUM Дополнительной мерой государственной поддержки, реализуемой российским правительством в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», стал механизм «зонтичных» поручительств. Выдавать их поручено Корпорации МСП. Только за первый квартал 2022 годаобщий объем таких кредитов, полученных малым и средним бизнесом, составил 18 млрд рублей. Получателями стали 1,5 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, в которых работает почти 24 тысячи сотрудников. Причем 99% по количеству, и 90% по объему полученных кредитных средств — это представители малого и микробизнеса.

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«"Зонтичный» механизм дает предпринимателям возможность получить кредит на более выгодных, по сравнению со стандартными, условиях. Потому что наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены. За первый квартал мерой поддержки в виде «зонтичных» поручительств воспользовались 1492 компании и индивидуальных предпринимателя», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чаще всего малый и средний бизнес обращался в банки за пополнением оборотных средств (15 млрд рублей). Регионами-лидерами по количеству выданных кредитов стали Краснодарский край, республика Крым, Москва, Ростовская и Новосибирская области. Наиболее востребованы «зонтичные» поручительства были в торговле, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере.

Как уточнили в Корпорации МСП, банком-партнером Корпорации МСП, выдавшим наибольшее количество кредитов на максимальную сумму стал Сбербанк — 763 и 8,16 млрд рублей соответственно. Наименьшую среднюю процентную ставку заемщикам предлагал Альфа-банк — 10,79% годовых.

В числе тех, кто воспользовался ими в первом квартале, была IT-компания «Цифровые привычки». Она предлагает бизнесу финтех-решения с 2016 года и имеет за плечами более 80 крупных реализованных проектов для банков, операторов связи и энергетических компаний. На достижение новых целей компании потребовалась финансовая поддержка, которую ей оказали МСП Банк и Корпорация МСП. Банк предоставил кредит на сумму 10 млн рублей под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП на 5 млн.

Предприятию «АлОрто» полученный банковский кредит поможет завершить текущие заказы и взять в работу новые. Компания имеет современный протезно-ортопедический центр, который занимается изготовлением специализированной продукции и реабилитацией пациентов. На продолжение производства Альфа-Банк предоставил компании кредит на сумму 6 млн под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП в размере 3 млн рублей.

Перечисленные регионы — Москва, Краснодарский край, Крым, Ростовская и Новосибирская области — одни из самых активных по числу субъектов МСП, считает эксперт Московской «Деловой России», руководитель группы экспертов Экспертного Совета КМСП и при Комитете Госдумы по МСП Наталья Горячая. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

«Обрабатывающее производство, сельское хозяйство, стройка и транспортные предприятия традиционно владеют тем, что можно заложить в качестве обеспечения выполнения своих обязательств, и не так сильно пострадали в пандемию от закрытия экономики, как общепит или салоны красоты».

Напомним, «зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Он был разработан по поручению Президента РФ и запущен Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию проекта в рамках нацпроекта по поддержке МСП курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены.