Анадырь, , 04:22 — REGNUM Власти Чукотки обсудили вопросы организации и проведения геокриологического фонового и геотехнического мониторинга. Программа мониторинга направлена на выявление тенденций изменения мерзлотных условий, которые будут полезны для межрегиональных проектов, в том числе для строительства автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Лёд из вечной мерзлоты © Алексей Маслаков

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Программу разработали в 2020 году ученые-геокриологи России при содействии полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.

Программа предполагает бурение трёх дополнительных геотермических скважин в Певеке, Билибино и селе Ламутское, а также установку специализированного оборудования для ведения мониторинга. Выбор населённых пунктов обусловлен максимальным разнообразием природно-климатических зон в местах проведения мониторинга. Пока проект находится на стадии обсуждения.

В рамках программы по наблюдению за параметрами многолетней мерзлоты на Чукотке осуществляется мониторинг двух участков: с 1994 года – в Анадырском районе и с 2000 года – в Чукотском.

Мониторинг Анадырского участка ориентирован на контроль мерзлотных условий Анадырской низменности в условиях изменений климата. Наблюдения ведутся на трёх площадках расположенных в районах залива Онемен, гор Дионисий и Круглая. На Чукотском участке в окрестностях сёл Лорино и Лаврентия проводились специальные исследования изменений береговой линии Берингова моря, а также трансформации мерзлотных ландшафтов.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские исследователи составили карту вечной мерзлоты северного полушария нового поколения с разрешением в один километр за период 2000–2016 годов.