Бразилиа, , 04:10 — REGNUM Экономические санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине должны быть отменены в обмен на прекращение спецоперации. Такое заявление сделал министр экономики Бразилии Паулу Гедес 19 апреля на онлайн-конференции Центра международных и стратегических исследований.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Своим заявлением Гедес вызвал недовольство собеседника из США. Кроме того, министр финансов Бразилии ответил отрицательно на вопрос о возможном исключении России из Международного валютного фонда и Всемирного банка. Гедес напомнил, что исключение России из деятельности международных финансовых институтов невозможно, так как это противоречит учредительным положениям данных организаций.

На вопрос о том, станут ли власти Бразилии помогать России в обходе санкций, министр ответил, что его страна является членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), связана с Россией взаимовыгодным сотрудничеством в сфере агробизнеса, и у Бразилии нет обязательств в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

По мнению Гедеса, санкционные меры разрушают мосты между странами, этого можно избежать, действуя силой убеждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, о нейтральной позиции его страны в отношении спецоперации России на Украине.

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