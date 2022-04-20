Новосибирск, , 04:01 — REGNUM В Новосибирской области численность населения по данным на 1 января 2022 года оставила 2780,3 тыс. человек. Это на 5,5 тыс. человек или на 0,2% меньше значения 2021 года, сообщил Новосибирскстат.

Население RitaE

«Естественная убыль населения, установившаяся в области с 2017 года, в 2021 году достигла 18,9 тыс. человек (в 2020 году – 14 тыс. человек), — уточнил региональный орган статистики. — Миграционный прирост увеличился за год на 11,7 тыс. человек и компенсировал возросшие естественные потери населения только на 71%».

При этом число городских жителей за год уменьшилось на 1,4 тыс. человек — до 2206,6 тыс. человек; сельских жителей — на 4,1 тыс. человек (до 573,7 тыс. человек).

В городе Новосибирске на 1 января 2022 года проживало 1621,3 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года численность населения возросла на 1,2 тыс. человек, или на 0,1%.