Южно-Сахалинск, 20 апреля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Три землетрясения зафиксировали сейсмологи в Тихом океане возле Курильских островов 20 апреля. Об этом сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Martin Luff Землетрясение

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составляла от 2,1 до 3,3. При этом очаги сейсмособытий залегали на глубине от 43 до 81 километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля землетрясение магнитудой 3,8 произошло у берегов Камчатки. Его очаг находился в 63 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 62 километров. Пострадавших не было.