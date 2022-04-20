Владивосток, 20 апреля, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Ранним утром 20 апреля во Владивосток прибыл приморский сводный отряд Росгвардии, участвовавший в специальной военной операции на Украине. Губернатор края Олег Кожемяко вручил бойцам ведомственные и специальные награды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Участников спецоперации, помимо губернатора, встречали начальник регионального управления Росгвардии Игорь Гуревич, главный федеральный инспектор края Сергей Грызыхин, родственники и сослуживцы.

«Мы вас искренне ждали, в первую очередь ваши родные и близкие, сослуживцы, друзья. Жители Приморья на протяжении всех этих непростых дней следили за событиями, которые проходят на Украине. За боями, которые вы вели с коварным, опытным и жестоким врагом, за восемь лет пропитанным духом нацизма. Вы освобождали города, населенные пункты, ликвидировали диверсионные группы, разминировали поселки, оказывали большую гуманитарную помощь мирному населению Украины. Вы с честью и достоинством выполнили свой долг!» – сказал бойцам Олег Кожемяко.

Росгвардейцам были присвоены внеочередные специальные звания.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 19 апреля рассказал на брифинге о том, сколько военной техники ВСУ уничтожено за всё время спецоперации ВС РФ на Украине.