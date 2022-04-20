Вашингтон, 20 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Отказаться от бесплодной политики блокады и санкций во внешней политике призвало американскую сторону посольство России в США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 19 апреля на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

Asiir Посольство России в США

Комментарий посольства России связан с предстоящим новом раундом диалога на высоком уровне между США и Кубой по проблемам миграции, который запланирован на 21 апреля. Россия приветствовала этот дипломатический шаг, отметив, что «диалог всегда лучше, чем его отсутствие», а для США настало время отказаться от бесплодного курса во внешней политике на блокаду и санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальные представители США и Кубы намерены обсудить в Вашингтоне проблемы миграционной политики. С кубинской стороны прибудет делегация МИД под руководством замглавы внешнеполитического ведомства страны Карлоса Фернандеса де Коссио, американскую сторону представит делегация Госдепа США.