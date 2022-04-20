Пекин, 20 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Объем прямых иностранных инвестиций в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании, вырос на 25,6% в годовом исчислении до 379,87 млрд юаней в первом квартале года, сообщило Министерство коммерции Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

В долларовом выражении приток вырос на 31,7% в годовом исчислении до $59,09 млрд. Устойчивый рост инвестиций произошел на фоне растущей внутренней и внешней неопределенности, вызванной сочетанием факторов, включая возобновление случаев заболевания COVID-19.

Признавая влияние вспышек COVID-19 на бизнес-операции иностранных предприятий в Китае, представитель министерства Шу Цзюэтин заявил, что была создана специальная рабочая группа по ключевым проектам, финансируемым из-за рубежа, и министерство и местные власти предпринимают шаги, чтобы помочь соответствующим фирмам преодолеть трудности.

«Мы помогаем иностранным предприятиям, особенно тем, которые находятся в районах, сильно пострадавших от COVID-19, решать проблемы, с которыми они сталкиваются при возобновлении работы и производства, въезде персонала в Китай, а также логистике и транспортировке», — сказал Шу, добавив, что некоторые трудности постепенно устраняются.

В частности, иностранные инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая резко увеличились в годовом исчислении на 52,9%, а их объем за этот период достиг 132,83 млрд юаней.

Данные показали, что прямые иностранные инвестиции в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность выросли на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг они выросли на 57,8% в годовом исчислении.

В период с января по март инвестиции поступающие в центральный регион страны, показали быстрый рост в годовом исчислении на 60,7%, за которым последовали 23,4% в восточном регионе и 21,9% в западном регионе.