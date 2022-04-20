Самара, 20 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Министерство культуры России подвело итоги тендера, в рамках которого был выбран подрядчик на дальнейшую реставрацию здания «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е. Н. Максимова, 1932 г.» в Самаре. Работы он должен будет выполнить за 569,5 млн рублей. Контракт числится на стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Culture.ru Плакат Фабрика-кухня завода им. Масленникова

Контракт планируется подписать с федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». В тендере также приняло участие ООО «Реставрационно-строительная компания «Гефест», не ставшее победителем.

Напомним, работы на объекте, расположенном на улице Ново-Садовая, 149 в Самаре, должны завершить до 1 ноября 2022 года.

Общая площадь здания-памятника, который реставрируют уже несколько лет, составляет более 8,2 тыс. кв. м.

В техзадании уточняется, что объект не эксплуатируется и находится в удручающем техсостоянии. В задачи победителя среди прочего входит восстановление ряда элементов, в том числе первоначальных деталей интерьера, например, ограждения лестниц.