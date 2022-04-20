Владивосток, , 03:41 — REGNUM В аэропорту Владивостока за десять минут до вылета отложили рейс в Москву — стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» попросили пассажиров покинуть борт с личными вещами.

Аэрофлот Aviatablo.ru

Корреспонденту «Восток-Медиа» один из пассажиров рейса на 8:40 20 апреля рассказал подробности:

«Стюардессы объявили, что служба безопасности будет досматривать самолёт. Нас отправили в зону выдачи багажа. Людям толком ничего не объяснили, причин высадки не озвучили, не сразу сориентировали по времени, ничего не сказали о замене борта».

Пассажиров отправили на повторный досмотр, после чего объявили, что рейс задерживается до 9:55 из-за какой-то проверки.

«Да, туман, но это не из-за погоды, тем более небо проясняется. Из-за накладок рейсов очень много людей на досмотр, выстроилась большая очередь. Всё происходит пока спокойно, без скандалов в очереди. Всё в телефонах сидят, родственникам строчат о задержании рейса. Знаю, что багаж тоже будут досматривать», — поделилась пассажирка.

В справочной аэропорта корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что ведутся дополнительные обязательные мероприятия по авиационной безопасности.

Улетел ли самолёт в Москву, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 авиарейсов было отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы 17 апреля.