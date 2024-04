Пекин, 20 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Столице провинции Шэньси на северо-западе Китая город Сиань запустил 13 апреля новый грузовой маршрут в Европу, который пересекает Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок, сообщает агентство Синьхуа.

vivali Вечерний Сиань

По этому новому железнодорожно-морскому транспортному маршруту можно добраться до нескольких стран Центральной и Восточной Европы. Первый поезд по этому маршруту, груженный такими товарами, как спортивные снаряды, одежда и постельные принадлежности, отправился из международного порта Сиань 13 апреля. Поезд пройдет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию и, наконец, достигнет Мангейма в Германии, преодолев в общей сложности 11 300 км.

Новый маршрут охватывает страны и регионы, которые в прошлом редко пользовались услугами грузовых поездов Китай-Европа, открывая новые рынки для китайских и международных предприятий, сказал генеральный директор компании Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь, добавив, что маршрут также предоставляет новый вариант транспортировки для внутренних и международных торговых и логистических предприятий.

В настоящее время Сиань имеет 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, проходящих через 45 стран и регионов «Пояса и пути». В первом квартале этого года Сиань запустил в общей сложности 790 грузовых поездов в Европу.