Пекин, , 03:35 — REGNUM Великий канал, обширный водный путь, соединяющий северную и южную части Китая, в этом году будет пополнен на всех его пересохших участках, после старта 14 апреля проекта водоснабжения, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство канала

По данным Министерства водных ресурсов Китая, этот проект, запущенный Пекином, Тяньцзинем, Хэбэем и Шаньдуном — четырьмя регионами, через которые проходит канал, — по оценкам, закачает 515 млн кубометров воды в северную часть канала.

По сообщению министерства, вода в основном будет поступать из других водоемов, включая некоторые участки проекта отвода воды с юга на Север, оборотную воду и накопленную дождевую воду.

Ожидается, что после завершения этого проекта водная поверхность Большого канала увеличится на 9,5 кв. км по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство, добавив, что это поможет улучшить экосистемы вдоль канала.

Великий канал с более чем 2500-летней историей соединяет Пекин и Ханчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян, служил важной транспортной артерией в древнем Китае. Самый длинный и старейший искусственный водный путь в мире, Великий канал, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за исторической эволюции, деятельности человека и изменения климата некоторые участки канала начали пересыхать в первой половине XX века.