Пекин, 20 апреля 2022, 03:35 — REGNUM Великий канал, обширный водный путь, соединяющий северную и южную части Китая, в этом году будет пополнен на всех его пересохших участках, после старта 14 апреля проекта водоснабжения, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Министерства водных ресурсов Китая, этот проект, запущенный Пекином, Тяньцзинем, Хэбэем и Шаньдуном — четырьмя регионами, через которые проходит канал, — по оценкам, закачает 515 млн кубометров воды в северную часть канала.
По сообщению министерства, вода в основном будет поступать из других водоемов, включая некоторые участки проекта отвода воды с юга на Север, оборотную воду и накопленную дождевую воду.
Ожидается, что после завершения этого проекта водная поверхность Большого канала увеличится на 9,5 кв. км по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство, добавив, что это поможет улучшить экосистемы вдоль канала.
Великий канал с более чем 2500-летней историей соединяет Пекин и Ханчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян, служил важной транспортной артерией в древнем Китае. Самый длинный и старейший искусственный водный путь в мире, Великий канал, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за исторической эволюции, деятельности человека и изменения климата некоторые участки канала начали пересыхать в первой половине XX века.