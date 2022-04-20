Петропавловск-Камчатский, 20 апреля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Пепловые выбросы на высоту до восьми тысяч метров зарегистрированы на вулкане Карымский. Об этом 20 апреля сообщили специалисты в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Игорь Шпиленок Карымский вулкан. Камчатка

Выбросы пепла были зарегистрированы в 08:00 и 09:20 по местному времени (23:00 мск и 00:20 мск). Высота пепловых столбов составила 6000 и 8000 метров соответственно. Пепловый шлейф распространяется на юго-запад от вулкана.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) уточнили, что в связи с выбросами пепла на вулкане Карымский в районе вулкана установлен наивысший «красный» код авиационной опасности, так как пепел может представлять угрозу для международной авиации.

Текущая активность вулкана оценена специалистами-вулканологами как мощная. Выбросы пепла на вулкане наблюдались и в предыдущие несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пеплового столба вулканом Шивелуч на Камчатке на высоту 4000 метров.