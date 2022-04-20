Москва, 20 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск федерального казённого учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» к компании экс-депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань». С ответчика вместо запрошенных почти 132 млн рублей взыскали неустойку в размере 2,49 млн рублей. Решение судьи Джиоева может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

President.tatarstan.ru Равиль Зиганшин и глава Татарии Рустам Минниханов

Исковое заявление к подрядчику, с которым был заключен контракт на строительство одной из очередей космодрома в Приамурье стоимостью почти на 40 млрд рублей, было подано в конце декабря 2021 года. Сумма претензий составила 131 912 810 рублей.

Судья снизил сумму и взыскал с ООО в пользу ФКУ «неустойку по контракту от 25.06.2020 года №72/20 в размере 2 497 415 рублей 93 копеек» и расходы по уплате госпошлины — 1,2 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано. Детали решения пока не сообщались.

Напомним, ПСО на сегодня один из крупнейших подрядчиков России. В 2022 году стало известно, что бывший депутат — владелец ПСО стал фигурантом уголовного дела, связанного с налогами.

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