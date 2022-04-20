Пекин, 20 апреля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. В последние годы Голливуд стремится привлечь китайскую аудиторию, приглашая китайских актеров на съемки, снимая сцены в Китае или демонстрируя элементы китайской культуры, сообщает агентство Синьхуа.

Скриншот с YouTube Кадр из фильма «Падение Луны»

В недавнем научно-фантастическом фильме-катастрофе Роланда Эммериха «Падение луны» представлено множество китайских элементов, включая появление нескольких разговоров на китайском языке, которые произвели впечатление на китайских зрителей, не говоря уже о его визуальных эффектах.

В стартовавшем 25 марта в кинотеатрах Китая фильме «Падение Луны» рассказывается о том, как команда героев, в том числе два опытных астронавта, пытаются спасти Землю от столкновения с Луной, движимой неведомой силой.

У Эммериха уже есть прочная репутация, построенная на таких блокбастерах, как «2012» и «Послезавтра», что и привлекло зрителя. Но новый фильм также привлек внимание благодаря своим легко узнаваемым китайским элементам. Один кинозритель по фамилии Чжао был впечатлен капсулой для возвращения, использованной командой в конце их миссии. Многие поклонники китайских пилотируемых космических полетов считают, что капсула «сделана в Китае».

Такие капсулы появлялись в телевизионных передачах, показывающих успешную посадку китайских космонавтов, возвращающихся на Землю после своих миссий в космосе. Китайские элементы также можно увидеть в фильме-катастрофе Эммериха «2012», а также в фильме «Трансформеры: Эпоха вымирания» режиссера Майкла Бэя.

По словам президента Китайской ассоциации кинокритиков Жао Шуньгана, по мере роста общей национальной мощи влияние научно-технической продукции Китая, а также китайского языка постоянно улучшается.

Жао объяснил появление китайских элементов в голливудских блокбастерах отчасти размером китайского рынка. В 2021 году общие кассовые сборы составили около 47,26 млрд юаней (около $7,4 млрд), а общее количество экранов достигло 82 248 единиц, при этом обе категории остаются крупнейшими в мире, по данным Управления кинематографии Китая.

Основатель инкубатора научно-фантастических талантов и фильмов Future Affairs Administration Цзи Шаотин сказал, что с темой аэрокосмической отрасли и исследования Луны «Падение Луны» может легко вызвать любопытство китайской аудитории. Фильм собрал 100 млрд юаней в прокате материковой части Китая за 10 дней и несколько дней оставался на первом месте в чарте.

Жао, однако, отметил, что в большинстве голливудских фильмов китайские элементы представлены символическим образом. Многие не представляют должным образом суть китайской культуры, сказал он, добавив, что все еще есть некоторые возможности для улучшения.

Обозреватели рынка выразили надежду, что Голливуд получит более глубокое понимание Китая и лучше справится с межкультурной коммуникацией, чтобы более эффективно представлять китайские элементы.