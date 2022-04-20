Абуджа, , 03:21 — REGNUM На северо-востоке Нигерии при столкновении микроавтобуса и минивэна погибли почти все находящиеся в них пассажиры. Об этом со ссылкой на информацию Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии 19 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии полиции, причиной произошедшей в штате Баучи трагедии стало несоблюдение скоростного режима водителями транспортных средств. В столкнувшихся на большой скорости автомобилях находился 21 человек, 20 из них погибли на месте. Единственный выживший был оперативно доставлен в больницу, о его состоянии данных нет.

Власти начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере несколько человек пострадали в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в центре столицы Болгарии.

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