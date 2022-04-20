Москва, , 09:15 — REGNUM Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве продолжает расти. Об этом 20 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Бизнес-центр «Москва-Сити» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в первом квартале 2022 года на территории города, по данным Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, было зарегистрировано 21,4 тыс. новых ИП, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Общее количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2022 года выросло до 376,8 тыс. — это на 14,4% больше, чем годом ранее, и на 4,6% выше показателя апреля 2020 года», — сказал Ефимов.

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