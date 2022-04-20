Цзинань, Китай, , 03:15 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Шаньдун на востоке Китая вырос на 13,7% в годовом исчислении до 710,7 млрд юаней (около $111,5 млрд) в первом квартале 2022 года, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Цзинань Song Hongxiao

Экспорт провинции за первые три месяца достиг 417,9 млрд юаней, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в то время как импорт достиг 292,7 млрд юаней, увеличившись на 3,4%, сообщил Чжан Ибин, заместитель главы таможни города Цзинань, столицы провинции.

Провинция сообщила о 37,2% росте торговли с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в то время как ее торговля со странами «Пояса и пути» и 14 другими странами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла на 25,1% и 20,9% соответственно до 247,4 миллиарда юаней и 257,3 миллиарда юаней в первом квартале.