Москва, , 03:16 — REGNUM В рамках дела о несостоятельности владельцев обанкроченной авиакомпании «ВИМ-Авиа», Рашида и Светланы Мурсекаевых, в арбитраж Москвы поступила претензия на более чем 1,1 млрд рублей. Заявление кредитора суд планировал рассмотреть 19 апреля 2022 года, но вердикт пока не обнародован, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к чете Мурсекаевых возникли у ООО «Правовой Центр «Паритет». Компания настаивала на включении требования в размере 1 191 440 480 рублей в реестр требований кредиторов должника. При этом «представитель ООО «ВИМ-Авиа» возражал против удовлетворения заявленных требований». Авиакомпания в этом деле выступает также как кредитор.

Напомним, банкротами бизнесменов признали в мае 2021 года и оспорить это решение должники не смогли. «ВИМ-Авиа» была обанкрочена в 2018 году после серии скандалов. Помимо банкротных дел, Рашид Мурсекаев был фигурантом уголовного дела, по которому его объявляли в международный розыск.