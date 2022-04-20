Токио, 20 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Сумма кредитов, которые Япония собирается представить Украине, будет увеличена со $100 млн до $300 млн. Об этом 19 апреля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

О планах Токио объявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран-союзников Вашингтона. Глава японского правительства отметил, что помощь экономике Украины стала «неотложной задачей».

Как сообщало ИА REGNUM, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Канада внесла $1 млрд на специальный счет МВФ, открытый для кредитования Украины.