Наньчан, Китай, , 03:11 — REGNUM Объем импорта и экспорта провинции Цзянси на востоке Китая вырос на 29% в годовом исчислении и составил почти 139,4 млрд юаней (около $21,9 млрд) в период с января по март текущего года, сообщила таможня Наньчана, столицы региона, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Из общего объема экспорт составил 104,4 млрд юаней, что на 32,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт увеличился на 19,4% и составил около 35 млрд юаней. В течение этого периода Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Соединенные Штаты и Европейский союз оставались основными торговыми партнерами Цзянси, в то время как ее торговля со странами «Пояса и пути» и RCEP быстро росла.

Внешняя торговля частных предприятий Цзянси продемонстрировала высокие показатели в первом квартале: объем торговли с ними вырос на 31,8% в годовом исчислении до 101,3 млрд юаней, что составляет 72,7% от общего объема внешней торговли провинции.

Что касается товарных позиций, стоимость экспорта механической и электротехнической продукции составила почти половину от общей стоимости экспорта провинции, в то время как стоимость импорта механической и электротехнической продукции и сырьевых товаров увеличилась на 19,8 и 20,8% соответственно.