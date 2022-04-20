Грозный, , 03:11 — REGNUM Работа по зачистке зданий промышленной зоны завода «Азовсталь» от бандеровцев в Мариуполе не прекращается, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 20 апреля в своем канале в Telegram.

Захваченное стрелковое оружие ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны», — заявил он.

Кадыров также показал кадры помещений, которые украинские нацисты использовали в качестве опорных пунктов. По его словам, чеченские военнослужащие прочесывают каждый квадрат на этом крупном предприятии, занимающем значительную часть Мариуполя.

Кроме того, Кадыров рассказал о захвате трех единиц бронетехники у нацистов. Он подчеркнул, что в Мариуполе российские военнослужащие захватили столько трофеев, что могут использовать против бандеровцев уже только трофейное оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Министерство обороны России объявило о режиме тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Нацистам и их сообщникам предложили сложить оружие и сдаться в плен. Однако украинские каратели предложением не воспользовались и остались на территории завода.