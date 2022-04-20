Нанкин, Китай, 20 апреля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Объем внешней торговли вырос провинции Цзянсу на востоке Китая вырос на 14% в годовом исчислении, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Объем импорта и экспорта провинции достигла 1,29 трлн юаней (около $202,3 млрд) в период с января по март, что составляет 13,7% от общего объема по стране, сообщила таможня столицы региона города Нанкина. Из общего объема экспорт вырос на 15% в годовом исчислении до 802,8 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 12,3% до 485,6 млрд юаней.

В течение этого периода тремя основными торговыми партнерами Цзянсу были Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Соединенные Штаты. Стоимость импорта и экспорта с ними в первом квартале достигла 197 млрд юаней, 182,5 млрд юаней и 168,6 млрд юаней соответственно.

Импорт и экспорт между провинцией и странами «Пояса и пути» в первом квартале достигли 335,6 млрд юаней, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.