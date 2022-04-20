Чжэнчжоу, Китай, , 03:05 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хэнань в центральном Китае за первый квартал 2022 года составил почти 203,4 млрд юаней (около $31,9 млрд), по данным таможни столицы региона Чжэнчжоу, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Чжэнчжоу

Этот показатель увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема торговли экспорт вырос на 2,5% в годовом исчислении до 123,4 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 9,5% и составил почти 80 млрд юаней.

Основными торговыми партнерами Хэнани в первом квартале были Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Европейский союз. Провинция также поддерживала рост торговли с рынками стран «Пояса и пути» и странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства.

В первом квартале на долю мобильных телефонов пришлось 54% экспорта провинции, в то время как экспорт трудоемкой продукции и сельскохозяйственной продукции продемонстрировал рост. Аксессуары для мобильных телефонов, металлические руды и сырая нефть были основными импортными товарами провинции Хэнань в течение этого периода.