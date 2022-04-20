Ханты-Мансийск, , 03:04 — REGNUM В Югре сохраняется масочный режим. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Масочный режим в кафе © ИА REGNUM

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 в ХМАО снизилась на 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки на 19 апреля выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, на 30 человек меньше, чем днём ранее, госпитализировали 16 больных с COVID-19, 95 человек выписано по выздоровлению.

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