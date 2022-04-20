Петропавловск-Камчатский, , 02:59 — REGNUM На Камчатке утром 20 апреля эвакуировали практически все школы из-за поступивших сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Бомба Rafael Mizrahi

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В Петропавловске-Камчатском из всех 35 школ эвакуировали персонал и детей. Всего в крае 121 школа. Спецслужбы проверяют здания учреждений образования на наличие опасных предметов.

Занятия во вторую смену во всех школах края отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кисловодске 19 апреля неизвестные сообщили о минировании торгового центра «Глобус» и музея Ярошенко, а также санаториев «Долина нарзанов» и имени Димитрова. Людей эвакуировали из зданий и организовали проверку саперов и обследование кинологов с собаками.