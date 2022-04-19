Бухарест, 20 апреля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Правительство Румынии решило возобновить работу своего посольства в Киеве. Об этом 19 апреля сообщил в социальных сетях министр иностранных дел республики Богдан Ауреску.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По его словам, дипмиссия откроется после того, как будет завершена «вся необходимая техническая подготовка и обеспечена безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят возобновить деятельность своего посольства в Киеве, но при условии, что будет обеспечена безопасность его работы.