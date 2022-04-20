Тбилиси, 20 апреля 2022, 10:21 — REGNUM Члены альтернативного медицинского консилиума требуют встречи с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
(сс) thierry ehrmann

Врачи альтернативного консилиума говорят, что их уже почти четыре месяца не пускают в тюрьму к Саакашвили, а ответы на тесты, которые экс-президент проходит в тюрьме, им неизвестны.

По словам членов альтернативной комиссии, состояние здоровья Саакашвили тяжёлое, и ему срочно необходимо провести исследования в гражданской клинике.

«Тяжелое состояние. Это проявляется в том, что у него полиневропатия, имеются различные нарушения органов, среди которых особого внимания заслуживает желудочно-кишечный тракт. Есть изменения в структуре мозга и невропатия, которая является очень тяжёлым заболеванием. Всё это началось не сразу, началось постепенно, примерно с третьей недели голодания, и с тех пор прогрессировало и увеличивало их количество. Его состояние неблагоприятное, он нуждается в срочной, неотложной медицинской помощи, многопрофильной, подобной которой у нас в Грузии нет… У него несколько заболеваний, которые усугубляют и осложняют друг друга», — сказал невролог Отар Тоидзе.

Напомним, что после своего ареста Михаил Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста, которые его противники считают фейковыми.