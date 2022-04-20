Тбилиси, 20 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Члены альтернативного медицинского консилиума требуют встречи с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Врачи альтернативного консилиума говорят, что их уже почти четыре месяца не пускают в тюрьму к Саакашвили, а ответы на тесты, которые экс-президент проходит в тюрьме, им неизвестны.

По словам членов альтернативной комиссии, состояние здоровья Саакашвили тяжёлое, и ему срочно необходимо провести исследования в гражданской клинике.

«Тяжелое состояние. Это проявляется в том, что у него полиневропатия, имеются различные нарушения органов, среди которых особого внимания заслуживает желудочно-кишечный тракт. Есть изменения в структуре мозга и невропатия, которая является очень тяжёлым заболеванием. Всё это началось не сразу, началось постепенно, примерно с третьей недели голодания, и с тех пор прогрессировало и увеличивало их количество. Его состояние неблагоприятное, он нуждается в срочной, неотложной медицинской помощи, многопрофильной, подобной которой у нас в Грузии нет… У него несколько заболеваний, которые усугубляют и осложняют друг друга», — сказал невролог Отар Тоидзе.

Напомним, что после своего ареста Михаил Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста, которые его противники считают фейковыми.