Москва, 20 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии». Об этом 20 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Программа обучения рассчитана на пять недель. Занятия начнутся 21 апреля и продлятся до 26 мая. Подать заявку на участие можно в течение всего курса. На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать.

«Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы», — сказала Сергунина.