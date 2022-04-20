Южно-Сахалинск, , 02:50 — REGNUM В Южно-Курильске таможенники при осмотре прибывшего из Японии транспортного судна обнаружили тайник с контрабандным алкоголем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сахалинской таможни.

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На судне было скрытое подпалубное пространство, где и оборудовали тайник. В нём нашли 16 коробок с японскими виски, водкой, вином и коньяком. Всего 163 литра. Выяснилось, что контрабанда принадлежит одному из членов экипажа. На него возбуждено дело об административном правонарушении. Алкоголь изъят.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий таможенный контроль на всю территорию России.